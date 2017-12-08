وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم (الجمعة)، باعتماد العمل بما ورد في دليل الاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية، وتعميمه على جميع المدارس، بالتعاون مع وزارات التعليم والصحة والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الغذاء والدواء .
ويأتي ذلك بهدف التأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة في المقاصف وفق المعايير والاشتراطات المطلوبة، وتعزيز النمط الغذائي الصحي لدى الطلاب، من خلال رفع مستوى الوعي الصحي الغذائي بأهمية الغذاء المتوازن وسلامة الغذاء، وتوفير أغذية صحية متوازنة وجذابة وبتكلفة مناسبة، ومكافحة العادات الغذائية غير الصحية المنتشرة.
وتتضمن أدوار وزارة الصحة ووزارة التعليم التدريب والتأهيل الصحي للعاملين في المقاصف المدرسية، والبرامج التوعوية للطلاب، والإشراف الذاتي لرصد ومعالجة المخالفات الاشتراطات، واتخاذ الإجراءات المتبعة في حال الاشتباه بحالات التسمم الغذائي.
ويشمل دليل الاشتراطات الصحية للمقاصف ملاءمة الموقع وتوفير طاولات التحضير العام، ووجود ثلاجات صالحة للاستعمال، ودواليب وأرفف لحفظ الأطعمة، والاشتراطات الصحية الخاصة باستلام وحفظ وتحضير المواد الغذائية.وفق “أخبار 24”.
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