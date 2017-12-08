مثّل أمس الخميس شاب في العقد الثالث من العمر، جريمة قتل أحد أقاربه بمحافظة القرى بالباحة بطلق ناري كيفية ارتكابه الجريمة ونقله الجثة لمكان مهجور وحرقها، وذلك بحضور رجال الشرطة والمحققين.
وكان المتهم، وفقاً لـ”عكاظ”، اعترف بأنه استدرج القتيل مساء الجمعة الماضي لأحد الأودية، وأطلق النار على رأسه فقتله داخل سيارته، ثم نقل الجثة لأحد المنازل المجهورة، وجمع كمية من الأعشاب وأشعل فيها النار لإخفاء معالم جريمته، مبيناً أن دافع القتل كان خلافا بينهما، مفيداً بأن المسدس المستخدم في الجريمة من نوع “أبو محالة” ويعود لوالده.
يُذكر أن شرطة محافظة القرى بالباحة باشرت السبت بلاغاً من مواطن يفيد بتغيب ابنه “26 عاماً”، منذ الجمعة الماضي، ليُعثر على سيارة الشاب المفقود متوقفة أمام احد المنازل، ثم عُثر على جثته محروقة داخل منزل مهجور، وتكللت الجهود بالقبض على الجاني، الذي أقر بجريمته، ومثل وقائعها أمس الخميس بحضور المحققين ورجال الشرطة.
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