أصيب شخصان بإصابات خطيرة و3 آخرون بإصابات بسيطة، جراء حادث تصادم جماعي بين عددٍ من السيارات في حي الشوقية بمكة المكرمة.
وبحسب المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمكة المكرمة عبدالعزيز بادومان، وفقاً لـ”الرياض”، فإن فرق الهلال الأحمر باشرت بلاغاً من أحد المواطنين، يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بحي الشوقية، واتضح أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، اثنان إصابتهما خطيرة و3 إصاباتهم بسيطة.
وأضاف المتحدث أن فرق الهلال الأحمر قدمت الإسعافات اللازمة للمصابين في الموقع أولاً، ثم جرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى النور التخصصي.
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