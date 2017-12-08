أصيب موظف بجلطة في القلب نتيجة دخوله في حالة غضب شديد إثر خلاف حاد حدث بينه ومدير عمله، عندما رفض الأخير منحه إجازة من العمل.
وقال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر إنه شاهد الأسبوع الماضي حالة الإصابة بالجلطة التي تعرض لها الموظف، داعياً رؤساء العمل لاتباع الرفق مع مرؤوسيهم قدر ما يستطيعون، مضيفاً: “فما نزع الرفق من شيء إلا شانه”.
وأورد النمر العوامل المسببة لأمراض الشرايين بالترتيب من الأقوى إلى الأضعف؛ مبيناً أنها تشمل ارتفاع الكوليسترول، ثم التدخين، والضغوط النفسية الاجتماعية، وعدم التحكم في السكري، وعدم التحكم في الضغط المزمن، وأخيراً التاريخ العائلي بأمراض الشرايين المبكرة.
وشدد على ضرورة الحرص والمواظبة على فحص وقياس مستويات السكر، والضغط، والكوليسترول.وفق “أخبار 24”.
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