أوضح محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر البطاطي، أن التوسع في استخدام “الروبوت” في المملكة سيتسبب بإلغاء العديد من الوظائف التقليدية، مشيراً إلى إلغاء بعض التخصصات في مشروع “نيوم”، حيث سيعتمد فيها على الروبوت.
وأضاف البطاطي، أن استخدام “الروبوت” نفسه سيخلق وظائف وتخصصات تقنية جديدة، كون أن استخدام “الروبوت” سيحتاج لتكنولوجيا جديدة لتشغيله، بالتالي ستخلق وظائف وتخصصات تهتم بالتحكم في “الروبوت” لأداء مهامه، وهي تخصصات ومهام تشغيلية تحتاج لقدر عالٍ من الدقة.
جاء حديث محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة خلال افتتاح ملتقى التخصصات الذي نظمته هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة بالرياض أمس الخميس بحضور 4 آلاف طالب وطالبة، لافتاً إلى أن بعض التخصصات الصناعية ستلغى مستقبلاً، وسيحل الروبوت فيها محل الموظف البشري لأداء المهام الصناعية الصعبة والدقيقة.وفق “أخبار 24”.
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