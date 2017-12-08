تستقبل مبيعات قطاع الأعمال لشركة الإتصالات بمحافظة الخرج مراجعيها من أصحاب الشركات والمنشئات المتوسطة والصغيرة بالخرج ، وتقدم لهم كل الخدمات المتاحة وذلك بما يخص هاتف الجوال وخدمات الإنترنت وخدمات الجوال.
ويخدم هذا المكتب محافظة الخرج بأكملها إضافة إلى المدينة الصناعية والتى تبعد قرابة 40 كيلو عن المدينة ، وترتبط بمكتبها بمدينة الرياض.
الخرج اليوم تجولت عدستها فى المكتب والتقت بمدير مكتب مبيعات قطاع الأعمال بالخرج الأستاذ عبدالعزيز بن زيد العثمان ، كما تواصلت مع مدير منافذ المبيعات بمحافظات الرياض لقطاع الأعمال الأستاذ خالد العسيري مؤكدين ان المكتب يقدم كل الخدمات بيسر وسهولة لما يخدم هذه الفئة الغالية على شركة الإتصالات السعودية.
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