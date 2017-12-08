دخلت لوحة توعوية مرورية بالمنطقة الشرقية موسوعة “جنيس” للأرقام القياسية كأطول لوحة توعوية على مستوى العالم، حيث بلغ طولها 500 متر وارتفاعها 10 أمتار.
وتسلم أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية الأمير سعود بن نايف شهادة تسجيل اللوحة بالموسوعة من أمين عام لجنة السلامة المرورية المهندس سلطان الزهراني.
وتقع اللوحة التوعوية على طريق مجلس التعاون “أبو حدرية”، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 آلاف متر مربع، وتضم العديد من الرسائل التوعوية الموجهة لقائدي المركبات.
وقال الزهراني إن تنفيذ هذه اللوحة تم بتوجيه من الأمير سعود بن نايف بهدف تقديم رسائل توعوية بطريقة مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، مبيناً أن فريقا تابعا للموسوعة زار المنطقة الشرقية، ووقف على اللوحة، حيث عبر عن إعجابه بالفكرة وجودة تنفيذها.وفق “أخبار 24”.
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