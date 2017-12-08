أكد أصحاب سوبر ماركت ومحلات تجارية وبائعون، أن شركات التبغ أبلغتهم أمس الخميس بأن هناك زيادة جديدة ستطبق على أسعار التبغ ومشتقاته، وتوقعت مصادر أن تصل الزيادة الجديدة إلى ريالين على الأسعار الحالية.
وأوضح بائعون، وفقا لـ”سبق”، أن الزيادة الجديدة ستطال جميع أنواع التبغ ومشتقاته، وأن تطبيقها سيبدأ بعد نفاد الكميات الحالية.
وكان الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على “تويتر”، قال إن منتجات التبغ خاضعة للضريبة الانتقائية، وستخضع أيضاً لضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها مطلع يناير من العام القادم 2018.
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