قالت أبيجيل بيركينز العميلة المتقاعدة بمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي “إف بي آي”، إن الموقوف السعودي مصطفى أحمد هوساوي أقرَّ أثناء التحقيق معه عام 2004 أنه اشترى تذاكر طيران وسهَّل تحويل الأموال لسبعة من منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001.
وأضافت خلال شهادتها أمام المحكمة بالقاعدة الأمريكية بكوبا، أن هوساوي (49 عاماً) المعتقل بسجن غوانتانامو اعترف بدوره في تنفيذ مخطط تنظيم القاعدة غير أنه لم يكن على دراية بالهجمات التي كان يعتزم التنظيم تنفيذها.
وأشارت إلى أنه قال أمام المحققين إن تنفيذ الهجمات واجب شرعي يهدف إلى معاقبة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بقوات لها في الشرق الأوسط ومساندة أنظمة معارضة لتنظيم القاعدة ولدعمها إسرائيل ضد الفلسطينيين، معبراً عن سعادته بدوره في تنفيذ الهجمات.
وعُقدت يوم الثلاثاء الماضي بمحكمة بالقاعدة الأمريكية في كوبا الجلسة (26) لجلسات ما قبل المحاكمة، لقضية بمعتقل غوانتانامو مُتهم فيها هوساوي وأربعة آخرين بتهم تتعلق بالضلوع في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، حيث تصل العقوبة فيها إلى الإعدام حال ثبوت تورطهم.وفق “أخبار 24”.
بدورهم، دافع محامو الهوساوي بأن الاعترافات التي أدلى بها موكلهم إلى بيركينز جاءت بعد تعذيب ومعاملة وحشية تلقاها في سجون سرية تابعة للمخابرات الأمريكية خلال الفترة بين القبض عليه بباكستان في مارس 2003 وإرساله إلى معتقل غوانتانامو في سبتمبر 2006.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج