قرّر رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ إطلاق 16 اتحاداً رياضياً جديداً تشمل العديد من الألعاب الرياضية المختلفة، كما وجّه بتخفيض قيمة تذاكر المنصة لفئتيها الذهبية والفضية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم (الخميس) أن الاتحادات الجديدة هي: اتحاد فنون القتال – التسلق – اتحاد الغوص – اتحاد الركبي – اتحاد الكروست فيت – اتحاد كرة القاعدة – السباق الثلاثي – اتحاد الكريكيت – كرة القدم الأمريكية – ألعاب الهوكي – لعبة لاكروس – اتحاد البولو – ألعاب الكانو – اتحاد الجوجيتسو – التجديف – الملاحة الشراعية.
وفيما يخص تخفيض قيمة تذاكر المنصة لفئتيها الذهبية والفضية بما نسبته 40 % من الحد الأدنى لسعرها مع استمرار السعر السابق للحد الأعلى، أكدت الهيئة أن القرار يشمل كافة ملاعب الهيئة العامة للرياضة بمختلف مناطق المملكة التي تحتضن منافسات الدوري السعودي للمحترفين. وفق”أخبار24″.
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