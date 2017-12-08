يعود أئمة المسجد النبوي الشريف لإمامة المصلين من محراب الرسول ﷺ، داخل الروضة الشريفة، وذلك بعد توقف استمر لنحو ربع قرن.
وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إنه اعتباراً من صلاة الجمعة اليوم سيقف أئمة في المسجد محراب النبي الكريم لإمامة المصلين منه، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وكان الأئمة يؤمون المصلين من المحراب العثماني الذي يقع في مقدمة المسجد النبوي، والذي أحدثه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد توسعته للمسجد النبوي.
يذكر أن محراب النبي ﷺ يقع في الروضة الشريفة، ومكتوب في جانبه الغربي «هذا مصلى رسول الله ﷺ، وقد أحدثه أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز في المكان الذي اتخذه الرسول الكريم مصلى له بعد أن جاءه الأمر بتحويل القِبلة إلى الكعبة الشريفة. وفق “أخبار24”.
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