توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الموجه الباردة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
وأشارت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، إلى امتداد تأثير هذه الحالة إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق عسير، والباحة، كذلك على منطقة مكة المكرمة.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، لافتةً إلى احتمال تكوّن الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل. وفق”أخبار24″.
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