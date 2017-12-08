نفت الإدارة العامة للمرور ما جرى تداوله مؤخراً عن وجود شروط خاصة لرخص قيادة النساء، مؤكدةً أن الشروط واحدة سواء للمرأة أوالرجل.
وقال المدير العام للمرور العميد محمد البسامي وفقاً لـ”عكاظ”، إنه سيكون متاحاً للمرأة الحصول على رخص القيادة العمومية والخصوصية والمؤقتة مثل الرجال؛ كون نظام المرور واضح ويمكن تطبيقه في كل الحالات.
ولفت إلى أن الإدارة ستكون جاهزة لتطبيق رخصة القيادة العمومية حال إعلان فرص وظيفية للنساء تشترط هذا النوع من الرخص، مشدداً على أن المرور سيعيد تغليظ بعض العقوبات في المخالفات المُسببة للحوادث، والتوسع في استخدام التقنية الحديثة.
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