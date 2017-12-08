حدد صندوق التنمية العقاري الشروط الواجب توافرها من أجل تنازل المستفيدين من برنامج “التمويل المدعوم” إلى الآخرين، لافتاً إلى أن التنازل يكون فقط للأقارب من الدرجة الأولى.
وبّين المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقاري تركي الدهمش وفقاً لـ”الحياة”، أن قائمة الأقارب المسموح لهم بالتنازل تشمل “الأب، والأم، وأحد الأبناء، وإحدى البنات، وأحد الإخوان، وإحدى الأخوات”.
وأضاف أن هناك عدة شروط يجب توافرها لإتمام التنازل في مقدمتها عدم التنازل لشخص سبق له الاقتراض من الصندوق، وأن يكون المُتنازل بين المستحقين في قوائم الصندوق العقاري، وكذلك أن يكون المُتنازل له موظفاً أو موظفةً على رأس العمل، وله الملاءة المالية والائتمانية، والقدرة على سداد التمويل المدعوم.
وأشار إلى أن الحالات التي يشملها التنازل هي: “الأب، والابن والأخ المتزوجان عندما يبلغان 21 عاماً، وفي حالة عدم زواجهما 24 عاماً، والمطلقة التي يمر على طلاقها عامان، والأخت والابنة اللتين لم تتزوجا وتجاوزتا 40 عاماً، إلى جانب الأخت والابنة اللتين تزوجتا من أشخاص غير سعوديين”.
ولفت إلى طلبات تقديم التنازل تضم تعبئة نموذج التنازل عن القرض، مع إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمستفيد المتنازل والمتنازل له، إضافة إلى إحضار الوثائق والمستندات الأخرى من خطاب تعريف بالراتب، وتعبئة نموذج إقرار سمة، وصورة من كشف حسابه البنكي لـ 3 أشهر. وفق “أخبار24”.
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