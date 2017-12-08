أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أن موعد التشغيل التجريبي لمشروع قطارات الرياض سيكون منتصف عام 2018، أي بعد نحو 6 ستة أشهر من الآن.
وأوضح أمير منطقة الرياض على هامش ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن أعمال المشروع تسير بخطى ثابتة وفق البرامج والخطط الموضوعة لها.
ولفت إلى أن المشروع سيحد من أعداد الرحلات التي تشهدها الرياض، والبالغة 9 ملايين رحلة يومياً، حسب قوله. وفق”أخبار24″.
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