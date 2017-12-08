روى عدد من المواطنين الذين تعرضوا لأعمال احتيال ونصب من قبل مكاتب استقدام وهمية، مشيرين إلى أنهم لجأوا إلى الجهات الحكومية المعنية لكن دون جدوى.
وقال أحد المواطنين في تقرير ببرنامج “يا هلا” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، إن صاحب مكتب استقدام وهمي احتال عليه وعلى عدد من المواطنيين وتحصل على أموال طائلة من قرابة 133 شخصاً قبل أن يهرب إلى خارج المملكة، داعياً إلى تفعيل التعامل مع الإنتربول في مثل تلك الحالات.
وقالت مواطنة تدعى “أم نورة”، إنها تعرضت للاحتيال بعد دفعها المبلغ المطلوب منها لاستقدام عاملة منزلية لكنها فوجئت بإغلاق المكتب وعدم استجابتهم لاتصالاتها، موضحةً أنها اكتشفت وقوع خلاف بين شركاء المكتب دفعهم إلى عدم تنفيذ تعهداتهم مع العملاء.
فيما اشتكى مواطن آخر من عدم استجابة وزارة العمل لبلاغه عن تعرضه للاحتيال من مكتب استقدام، مبيناً أنه رفع بلاغاً رسمياً على موقع “مساند” التابع للوزارة لكنهم أبلغوه بعدم اختصاصهم بمثل هذا النوع من البلاغات.
#فيديو
ضحايا مكاتب الاستقدام الوهمية يروون قصصهم المحزنة لـ #برنامج_ياهلا#متضررين_الاستقدام_في_ياهلا pic.twitter.com/GI4ljM14WW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٧ ديسمبر، ٢٠١٧ وفق “أخبار24”.
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