كشفت الإدارة العامة للمرور عن وجود حالة يُمنع فيها المقيم من تنفيذ تأشيرة الخروج النهائي، مبينةً أن المقيم إذا سُرقت سيارته فسيتطلب منه البقاء في المملكة 3 شهور كاملة قبل الخروج النهائي.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي وفقاً لـ”عين اليوم”، أن تعرض المقيم لسرقة سيارته يضطره إلى تقديم بلاغ عن السرقة والانتظار وعدم تسجيل خروج نهائي إلا بعد مرور 90 يوماً على البلاغ.
وأضاف البسامي أن إدارة المرور تقوم خلال تلك المدة بالتأكد من صحة البلاغ واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمركبة من حيث استكمال أوراقها التعريفية وسريان وثيقة التأمين وعدم تسجيل مخالفات عليها، وكذلك التأكد من نظامية الإقامة الخاصة بصاحبها.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت صحة البلاغ تصدر توجيهات بإنهاء إجراءات سفر المقيم، وأما في حال ثبوت العكس فيتم مضاعفة العقوبة عليه لمحاولته التحايل على الإجراءات النظامية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج