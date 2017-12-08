توقع مختص بشؤون الطقس أن تشهد المملكة خلال الـ72 ساعة المقبلة انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى تحت الصفر في بعض المناطق، محذراً من تأثيرات الرياح النشطة خلال تلك الأيام.
وأوضح المختص في شؤون الطقس زياد الجهني وفقاً لـ”سبق”، أن انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة سيصل إلى ما دون الصفر في مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها، وحائل، وشمال القصيم.
وبّين الجهني أن درجات الحرارة ستسجل في شمال الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن نحو درجتين، وتصل في الرياض إلى 3 درجات، كما تسجل في المنطقة الشرقية وشمال الغربية باتجاه منطقة المدينة ما بين 12 إلى 7 درجات، وتسجل في مكة وجدة وما حولها 19 درجة.
وتوقع أن يعمل نشاط الرياح السطحية الشمالية الباردة على أجزاء واسعة من الشمالية والوسطى على خفض درجات الحرارة وإثارة الأتربة والغبار في اليومين القادمين.
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