زار أعضاء هيئة كبار العلماء والمستشارون في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع والشيخ عبدالله المطلق والشيخ سعد الشثري، المتحف الوطني بالعاصمة الرياض.
والتقى المشايخ برئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، أثناء زيارته لمعرض روائع آثار المملكة، والمعارض المصاحبة للملتقى، المقام في المتحف الوطني.
وتجوّل المشايخ في المعرض، يرافقهم عدد من كبار مسئولي الهيئة، واطلعوا على ما يحويه المعرض من قطع فريدة ونادرة تعرّف بالبعد الحضاري للمملكة وإرثها الثقافي، مبدين انبهارهم بما رأوه من توثيق لقطع شديدة الندرة تؤكد على عمق المملكة التاريخي.
وأبدى المشايخ انبهارهم بما شهدوه في المعرض من آثار قديمة أجريت عليها الدراسات المستفيضة لإثبات أصالتها، حيث أكد الشيخ المنيع أن ما رآه يشبه ما يراه الشخص في منامه؛ لغرابته وفرادته.
وفق “أخبار 24”.
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