كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير نتائج مسح الخصائص السكانية في المملكة لعام 2017م، أنَّ عدد السعوديات المصنفات عوانس بلغ 230.512 أنثى سعودية، من أصل إجمالي 2.237.983 من السعوديات البالغات من العمر 15 سنة فأكثر اللاتي لم يسبق لهن الزواج.
وأوضحت نتائج المسح أن نسبة السعوديات الإناث 15 سنة فأكثر اللاتي لم يسبق لهن الزواج بلغت 33%، فيما بلغت نسبة المتزوجات منهن 58.8 % ونسبة الأرامل منهن 5.6% ونسبة المطلقات منهن 2.5%.
يشار إلى أن الهيئة تُعرّف العنوسة إحصائيًّا بأنها تعبير يُستخدم لوصف النساء اللاتي تعدّين سن الزواج “المتعارف عليها في كل بلد”، التي تقل احتمالية الزواج بعدها، وهي سن تختلف من دولة إلى دولة، بل تختلف في نفس الدولة بين فترة زمنية وأخرى.
ومن خلال المسح الديموغرافي الذي أُجري، والذي شمل كافة مناطق المملكة، اتضح أنَّ 97.2% من الإناث السعوديات قد تزوجن عند أعمار أقل من أو مساوية لـ32 سنة، وعليه فيمكن اعتبار أنَّ سنَّ العنوسة في المملكة العربية السعودية تبدأ بعد عمر الـ32 سنة.وفق “أخبار 24”.
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