أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مسح الخصائص السكانية في المملكة لعام 2017م، حيث أظهر ارتفاع عدد السكان في المملكة إلى 32.6 مليون نسمة، بزيادة قدرها 810 آلاف نسمة مقارنة بنهاية العام الماضي 2016.
وأوضحت الهيئة أن عدد المواطنين والمواطنات بلغ 20.4 مليون نسمة، ما يعادل نسبة 63% من إجمالي عدد السكان، وبلغت نسبة الذكور 50.94%، ونسبة الإناث 49.06%، فيما بلغ عدد السكان غير السعوديين 12.5 مليون نسمة، ما يمثل نسبة 37% من إجمالي عدد السكان بالمملكة.
وأظهرت النتائج أن منطقة مكة المكرمة احتلت المركز الأول بين جميع المناطق الإدارية بالمملكة من حيث النسبة المئوية لإجمالي السكان، بنسبة بلغت 26.29%، تلتها منطقة الرياض بنسبة 25.24%، يليها على الترتيب المنطقة الشرقية وعسير والمدينة المنورة وجازان والقصيم وتبوك وحائل ونجران، وفي المركز الأخير الحدود الشمالية.
فيما أبانت نتائج المسح الخاصة بالتركيب العمري للسكان أن نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من إجمالي سكان المملكة بلغت 24.7%، ونسبة السكان في فئة عمر سن العمل من 15-46 بلغت 72.1% ونسبة السكان في فئة العمر 65 فأكثر 3.2%.وفق “أخبار 24”.
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