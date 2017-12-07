نفى قائد القوة الخاصة لأمن الحرم المكي، العميد عبدالله محمد العصيمي، الشائعات التي تتحدث عن عدم السماح بالدخول إلى صحن المطاف إلا عن طريق بطاقات خاصة، مؤكدا أنها أنباء عارية عن الصحة.
وأوضح العصيمي وفقا لـ”سبق”، أنه تم تخصيص صحن المطاف فقط لمن يرتدي الإحرام، وعدم السماح لمن يرتدي أي زي آخر بالدخول إليه، وذلك تنفيذا لتوجيه إمارة منطقة مكة.
وأشار إلى وجود ستة أبواب خاصة للمحرمين لتمكينهم من دخول صحن المطاف، فيما الأبواب الأخرى لمن يرغب بالطواف في الدور الأرضي أو أدوار الحرم الأخرى.
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