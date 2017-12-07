أطاحت إدارة مرور محافظة جدة بقائد مركبة ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يخالف النظام بالصعود على رصيف طريق الكورنيش ويعبر من خلاله للناحية الأخرى من الطريق.
وقال مدير مرور جدة العميد سليمان الزكري إنه بعد تحليل الفيديو المتداول لقائد مركبة “هايلكس” يخالف النظام بطريق الكورنيش، تم تحديد المركبة، وتمكنت فرق البحث بشعبة السير من ضبط قائدها.
وأضاف أنه تمت إحالة المقبوض عليه للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه، ومن ثم سيحال لأمانة جدة لاتخاذ اللازم بحقه فيما يتصل باختصاصها في موضوع القضية.
وفق “أخبار 24”.
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