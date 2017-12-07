كثيراً ما يتشابه الإرهابيون في الأساليب الإجرامية التي يستخدمونها في ارتكاب عملياتهم ضد المدنيين والمنشآت والأهداف المختلفة، بل تتشابه حتى المضبوطات التي تكون بحوزة عناصر تلك الجماعات الإرهابية عند القبض عليهم.
وقال المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال”: “في كل مرة يعلن القبض على خلية إرهابية في مكان ما، تُصادر عدد من المضبوطات التي توجد بحوزتهم، ويلاحظ دائماً أن بضاعة القتلة دائماً ما تكون متشابهة في محتوياتها”.
وأوضح المركز أن المضبوطات أو “البضاعة السوداء” التي تكون في الغالب مع أفراد الجماعات الإرهابية تشمل ما يلي: (أسلحة نارية سكاكين مواد كيمياوية مواد صلبة مبالغ مالية ذخائر حية ملابس أجهزة هاتف مواد معدة للتفجير).وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج