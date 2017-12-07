أكد الدكتور هاني فيدة، شقيق مؤذن المسجد الحرام الشيخ نايف بن صالح فيدة، أن الوضع الصحي لأخيه يتحسن بعد إصابته بجلطة دماغية.
وأوضح فيدة أن الشيخ نايف، تعرض الثلاثاء الماضي لوعكة صحية نقل على أثرها لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، لافتا إلى أن الأطباء أكدوا أنها جلطة دماغية خفيفة استدعت تنويمه في غرفة خاصة بالمستشفى لتلقي العلاج، نافيا أنباء دخوله العناية المركزة.
وأشار إلى أن أخاه بصحة وعافية، ومن المقرر أن يخرج اليوم من المستشفى ويعود لمنزله، بعد استكمال الفحوص.وفق “أخبار 24”.
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