أسدلت إدارة التعليم في نجران الستار على التحقيقات في الشكوى التي تقدم بها ولي أمر الطالب نمران محمد آل حسين، يتهم فيها أحد المعلمين بتوجيه لكمة لنجله تسببت في كسر أنفه واحتياجه لعملية تعديل لها.
واعتمد مدير التعليم في نجران الدكتور محسن علي حكمي، قرار لجنة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة، التي أدانت الطالب المصاب وزميلا له بالاعتداء على المعلم، فيما لم يذكر القرار أي شيء عن إدانة المعلم فيما يشير إلى تبرئته.
وكشفت التحقيقات في الواقعة عن قيام الطالب نمران بمسك المعلم من ملابسه دون عنف وتوجيه ألفاظ نابية له، حيث قررت اللجنة دعوة ولي أمره للتوقيع بالعلم على المخالفة، وأخذ تعهد على الطالب نمران بعدم تكرارها، إضافة إلى حسم 10 درجات من سلوكه، وتمكينه من فرص تعويض الدرجات المحسومة عند تعديل سلوكه.
كما اعتمدت اللجنة عقوبة مغلظة على طالب ثان في الواقعة تمت إدانته بالاعتداء على المعلم، ومعاقبته بالحرمان من الدراسة عاما كاملا منتظما ابتداء من الفصل الدراسي الحالي، على أن يتم تمكينه من الدراسة عن طريق الانتساب في مدرسة أخرى تُحدّد من مكتب التعليم بالمحافظة، وأخذ تعهد عليه لدى عودته للدراسة منتظما ونقله من مدرسته الحالية إلى مدرسة أخرى.وفق “أخبار 24”.
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