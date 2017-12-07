كشف مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، أن نسبة الإنجاز في قطار الرياض بلغت 66%.
جاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الـ12 للجنة العليا للإشراف على تنفيذ المشروع أمس الأربعاء، والذي ترأسه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.
واطلع الاجتماع على سير العمل في تنفيذ أعمال مشروع قطار الرياض، حيث تتواصل حالياً أعمال تنفيذ المشروع في 250 موقعاً في مختلف أرجاء مدينة الرياض.
وأعلنت هيئة تطوير الرياض مؤخراً عن وصول قطارات التجربة الخاصة بمحطات قطار الرياض، متوقعةً أن يجرى التشغيل التجريبي في النصف الثاني من العام المقبل 2018م.وفق “أخبار 24”.
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