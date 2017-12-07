قال مدير عام المرور العميد محمد بن عبد الله البسامي، إن المرأة أكثر احتراماً لأنظمة السير وهي أحق بالريادة.
جاء ذلك ضمن كلمته التي ألقاها صباح اليوم الخميس خلال إطلاق مشروع “قيادة آمنة”، المعني بتثقيف وتوعية منسوبات التعليم في المملكة بقواعد ولوائح وأدبيات قيادة المركبة، بالتعاون بين وزارة التعليم والإدارة العامة للمرور.
من جانبها، قالت وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات الدكتورة هيا العواد، إن المشروع سينفذ على مراحل تبدأ بعقد لقاء تعريفي وحقائب تدريبية وتنفيذ برامج متعددة من خلال ورش عمل تستهدف منسوبات التعليم في المناطق والمحافظات.
ويستهدف المشروع 300 ألف موظفة من منسوبات التعليم، وتدريب 46 مدربة مركزية على حقيبة “قودي بأمان “، وتتضمن خطة المشروع إقامة محاضرات توعوية لـ 20% من شاغلات الوظائف التعليمية في المناطق والمحافظات.وفق “أخبار 24”.
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