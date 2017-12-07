شهدت مستشفيات محافظة الخرج (مستشفى الملك خالد – مستشفى النساء والولادة – مستشفى الصحة النفسية ) نقله نوعية وحراك واسع، بقيادات سعودية شابة تمتلك الخبرة و المهارات العالية، سعياً لمواكبة التطور المشهود بالمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الصحة.
و بمتابعة مستمرة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي من خلال التواصل مع الأهالي و تقديم الخدمات و الاستشارات و تسخير كل الإمكانيات و السبل لهم.
ولا يخفى على المتابع منذو صدور قرارات مدير عام المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض و الذي تضمن تعيين كلا من :-
1. الدكتور مجاهد الشهري مديراً لمجمع الأمل و الصحة النفسية
2. الأخصائي فهد الممخور مديراً لمستشفى الملك خالد
3. الأستاذ عايض العصيمي مديراً لمستشفى الولادة و الأطفال
شهدت تلك المستشفيات تغيرات و منها فتح قنوات التواصل الاجتماعي لتواصل مع الأهالي وتقديم الخدمات و الاستشارات لهم، آخرها تدشين محافظ الخرج حساب مستشفى الملك خالد بالخرج عبر قناة التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، و قبل ذلك دشن مدير مجمع الأمل لصحة النفسية بالخرج حسابات المستشفى عبر قناتي التواصل الاجتماعي ” تويتر و سناب شات”، إضافةً إلى القيام بالحملات التوعوية التي كان أخرها ما تم تدشينه من قبل محافظ الخرج فعالية ( تطوعي _ صحة) وذلك بمجمع الحديثي مول، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تغيرات و تحسينات في كافة الخدمات.
والخرج اليوم تشيد بالتطور الملحوظ لمستشفيات المحافظة و تبارك لكافة مدراء المستشفيات هذه الخطوات متمنين لهم مزيداً من التوفيق و السداد.
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