دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم, البرنامج التوعوي التثقيفي بمدينة السيح الذي تنظمه الكلية التقنية بالخرج بالتعاون مع إدارة مستشفيات الخرج العسكرية تحت شعار “المشي صحة ورياضة”، وذلك في ممشى مصلى العيد بحي الخزامى غرب السيح.
وأوضح عميد الكلية التقنية بالخرج خالد بن عبيد الحربي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وممارسة النشاط الرياضي في المجتمع ، لدوره الفاعل في بناء أجيال صحية ، ومن أهمها رياضة المشي لما لها من تأثير إيجابي في تقوية الجسم ومقاومته للأمراض وبالأخص أمراض العصر مثل السكري والسمنة وأمراض القلب وغيرها.
وأبان الحربي أن البرنامج يشتمل على عدد من الفعاليات التوعوية ، ومعرض توعوي مصاحب يستهدف أفراد الأسرة ، ويضم أركان توعوية وتثقيفية وتقديم الاستشارات الطبية.
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