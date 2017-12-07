استقبل مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد الممخور صباح اليوم معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز الحامد الذي قدم لزيارة طالبات الجامعة المصابات في الحادث الآليم الذي وقع ظهر أمس، وراح ضحيته ثلاثة حالات وفاة و9 إصابات إحداها إصابة خطيرة.
وقدم “الممخور” شرحاً وافياً عن حالة الطالبات المصابات وعن مراحل العلاج التي بذلت منذ لحظة وصولهن من موقع الحادث، كما تحدث عن الخطة العلاجية التي وضعها الكادر الطبي المباشر للحالات.
مؤكداً في الوقت ذاته أن إدارة المستشفى سخرت كافة الإمكانات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطالبات المصابات.
ومن جانبه فقد قدم معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد الشكر والتقدير لإدارة المستشفى على الجهد المبذول لخدمة الطالبات، راجياً من الله عز وجل أن تكون في موازين الأعمال.
وأكد “الحامد” في حديثه لأولياء أمور الطالبات على أن الجامعة ستعمل على تهيئة كافة الظروف وتسخير كامل الإمكانات لتسهيل عودة الطالبات لسلك الدراسة بأسرع وقت ممكن.
كما قال بأن كوادر الجامعة الطبية ممثلة في كوادر المستشفى الجامعي على أتم الجاهزية لتقديم الإستشارات والمساعدة في تقييم حالات الطالبات.
هذا وقدم أولياء أمور الطالبات شكرهم وتقديرهم لمعالي مدير الجامعة لزيارته واهتمامه، كذلك لمدير المستشفى على ما يذلوه من جهود لعلاج بناتهم.
وفي ختام الزيارة قدم معالي مدير الجامعة ومدير المستشفى آحر التعازي والمواساة لذوي المتوفين في الحادث الآليم، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل.
الجدير بالذكر أن حادثاً مرورياً وقع ظهر أمس لحافلة خاصة بنقل طالبات جامعة الأمير سطام في أحد التقاطعات على طريق الملك عبدالله أعلنت جراءه طوارئ مستشفى الملك خالد حالة الطوارئ ورفعت حالة التأهب إلى الكود الأصفر في تمام الساعة 2,16 ظهراً وتم إغلاقها في تمام الساعة 3,42 عصراً.
وأسفر الحادث عن ثلاث وفيات “رجل وإمرأة وطفل” وحالة خطرة تم إدخالها للعناية المركزة و8 حالات إصابة متنوعة ما بين خفيفة ومتوسطة.
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