التقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، الفريق البحثي لأول مشروع مُمول من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لهذا العام الأكاديمي 1438/39، حيث عبر عن تقديره للإعداد الجيد للفوز بمثل هذا التمويل، كما هنأ د. الخضيري الباحث الأول للمشروع الدكتور برافيج عالم الأستاذ المساعد بقسم الأحياء متمنيًا لسعادته وللفريق البحثي الفوز بالمزيد في الدورات القادمة.
والجدير بالذكر أن أحد أهداف هذا المشروع هو زيادة المحتوى من المواد الفعالة باستخدام تقنية مزارع الخلايا المُعلقة، ومنها على سبيل المثال: حامض الكلوروجينك [Chlorogenic acid] والذي يساعد في مقاومة مرض السكري وكذلك مضادات الأكسدة [Antioxidants] التي تهاجم الشوارد الحرة وبالتالي تساعد في منع السرطان. وهذا يتوافق مع رؤية 2030 “مجتمعٌ حيويٌ.. بُنيانهُ مَتين.. نُراعي صحتنا” بالعمل على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة التي تشكل تحدياً على الصحة مثل أمراض السكر والسرطان.
كما أوضح الدكتور محمود شرف الدين عضو الفريق البحثي ونائب رئيس الجمعية الدولية [ISHS-Moringa] ، أن هذا المشروع البحثي هو الوحيد لهذا العام الذي تم الموافقه عليه للجامعة والمتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما أنه امتداد لنشاط كرسي الأبحاث بقسم الأحياء وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية للمجتمع في مجال التغذية (مثل سوء التغذية) والعلاج (مثل هشاشة العظام) والحفاظ على البيئة وكذلك التصنيع الغذائي والدوائي بالإضافة إلى صناعة علائق الأسماك والحيوان.
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