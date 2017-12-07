أصدر الديوان الملكي فجر اليوم (الخميس) بياناً عبّر فيه عن استنكار حكومة المملكة وأسفها الشديد لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.
وأكدت المملكة أنها حذرت سابقاً من العواقب الوخيمة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة، مشيرة إلى أنها تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي.
وشددت على أن هذه الخطوة وإن كانت لن تغير أو تمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني، إلا أنها تمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام وإخلالاً بالموقف الأمريكي المحايد من مسألة القدس، ما سيضفي مزيداً من التعقيد على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وعبّرت المملكة عن أملها في أن تراجع الإدارة الأمريكية هذا الإجراء وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وجددت تأكيدها على أهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية ليتمكن الفلسطينيون من استعادة حقوقهم المشروعة وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. وفق”أخبار24″.
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