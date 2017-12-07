افتتح أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير فيصل بن بندر مساء أمس الأربعاء مركز زوار النقل العام، الذي يتيح للمواطنين التعرف على كل مراحل وخطوات إنشاء قطار الرياض.
ويضم المعرض عدداً من عربات القطارات بدرجاتها المختلفة (الأفراد، والعائلات، والأولى)، ونماذج من الأدوات التي استخدمت في حفر الأنفاق، وعينات من الصخور والتربة التي تم استخراجها خلال عمليات الحفر.
ويقدم المعرض عروضاً تعريفية للزوار عن كيفية الحصول على التذاكر، ومسارات القطارات، وكيفية الانتقال من خط لآخر، والتعريف بالمحطات البالغ عددها 85 محطة، بالإضافة للتعريف عن مسارات الحافلات ومحطاتها التي تزيد على 2000 محطة.
#عش_المستقبل في مركز زوار مشروع النقل العام وتعرف على #قطار_الرياض @RiyadhTransportpic.twitter.com/4rAoMZQePX
— عز بن فهد (@az_bin_fahad) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧
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