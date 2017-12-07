توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس، أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.
وأضافت الهيئة أن تأثير الكتلة الهوائية سيكون مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأبانت أن تأثير هذه الأجواء سيمتد إلى مناطق القصيم والشرقية والرياض والمدينة المنورة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة. وفق”أخبار24″.
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