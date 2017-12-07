كشف مختصون بمجال الاستثمار العقاري عن انخفاض أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 15 إلى 45% في بعض المناطق.
وبيّن المختصون وفقاً لـ”الوطن”، أن انخفاض أسعار العقارات السكنية يكون أكبر من التجارية والاستثمارية، متوقعين استمرار انخفاض السوق العقاري خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن أكثر المناطق انخفاضاَ في نسبة الأراضي هي منطقة جدة تليها الشرقية والرياض.
وأرجع المختصون أسباب انخفاض الأسعار إلى تراجع حركة الشراء بشكل عام على مستوى المملكة، وتراجع الإنفاق والسيولة، وكذلك عدم توفير التمويل الكافي من قِبل البنوك.
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