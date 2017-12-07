قال مصدر في الإدارة العامة للمرور، إن توجيهات صدرت بمراجعة الأنظمة واللوائح المرورية ودراسة إمكانية تغليظ بعض العقوبات والمخالفات؛ للحد من زيادة نسبة الحوادث، والرفع بإحصائية مرورية أسبوعية دقيقة تشمل الحوادث المرورية.
وكشف المصدر وفقاً لـ “المدينة”، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أصدر توجيهات بدراسة وتحليل أسباب الحوادث المرورية بشكل علمي ودقيق لوضع خطة مرورية جديدة للتعامل معها في كل منطقة.
وأشار إلى أن التوجيه حثَّ على استعداد إدارات المرور لوضع التنظيمات الخاصة والخطط المرورية التي ستنطلق قريباً تزامناً مع موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، تهدف لتعزيز السلامة على الطرقات والتقليل من الخسائر البشرية الناجمة عن الحوادث.
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