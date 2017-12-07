كشفت إحصائية رسمية لوزارة العدل عن إصدار قضاة التنفيذ قرابة 28 ألف و575 قرار إفصاح وحجز أموال خلال صفر الماضي، بزيادة تقدر بنحو 40% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وبيّنت الإحصائية التي نشرتها بوابة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل، أن منطقة الرياض تصدرت قائمة تلك القرارات بـ 7 آلاف و753 قراراً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 6 آلاف و885 قراراً، ثم المنطقة الشرقية بـ 4 آلاف و733 قراراً.
وأوضحت أن المدينة المنورة احتلت المرتبة الرابعة في قائمة القرارات بـ ألفين و93 قراراً، كما سجلت منطقة القصيم
ألفاً و479 قراراً، ومنطقة عسير ألفاً و419 قراراً، ومنطقة الجوف ألفاً و25 قراراً.
ولفتت إلى أن منطقة جازان دخلت القائمة بـ936 قراراً، وتبوك بـ734 قراراً، ونجران بـ573 قراراً، وحائل بـ488 قراراً، وكذلك منطقة الحدود الشمالية بـ290 قراراً، والباحة بـ167 قراراً. وفق”أخبار24″.
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