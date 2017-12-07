علق إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي على قرار الرئیس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل، مشيراً إلى أن القرار سيجمع الأمة.
وقال المغامسي في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “قد يستطيع ترامب أن ينقل سفارة بلاده إلى القدس لكنّه لن يستطيع نقل الولاء للقدس من قلوب المسلمين، كل بلاء أصاب الأمّة في زماننا هذا فرّقها إلاّ مُصابها في القدس سيجمعها”. وفق”أخبار24″.
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