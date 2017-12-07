كشف المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم محمد الشيخ، عن موقف الاتحاد من قرار الاتحاد الآسيوي من لعب الأندية على الملاعب المحايدة، وذلك بعد قرعة دوري أبطال آسيا 2018 التي أوقعت ناديي الهلال والأهلي مع فرق قطرية وإيرانية.
وقال الشيخ في تصريحات لإذاعة (يو إف إم)، إن اتحاد القدم سيستأنف على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، مضيفاً أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني لمتابعة الأمر.
وأكد أن اتحاد القدم سيعمل بكل ما أوتي من قوة لاستئناف القرار وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، طالما أنه ليس هناك أي متغيرات متعلقة بالقرار السابق الذي نص على اللعب في ملاعب محايدة.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن عن استمرار لعب الأندية السعودية والإيرانية فقط على الملاعب المحايدة، في النسخة الجديدة من البطولة الآسيوية، ما يعني عدم لعب مباراة الأندية السعودية ضد نظيرتها القطرية على ملاعب محايدة.
يذكر أن قرعة دوري أبطال آسيا التي أجريت أمس (الأربعاء)، وأوقعت الأهلي في المجموعة الأولى بجانب الجزيرة الإماراتي وتراكتورز الإيراني بالإضافة إلى الفائز بين الغرافة القطري وباختاكور الأوزباكي، فيما وقع الهلال في المجموعة الرابعة مع أندية الريان القطري والاستقلال الإيراني، إضافة إلى الفائز بين العين الإماراتي والمالكية البحريني.
محمد الشيخ لـ #قووول_UFM: سنستأنف على قرار عدم اللعب على أراضي محايدة آسيوياً .. ولا صحة لوجود تكتل من قبل أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة @Haitham_ufm @mhalshaikhpic.twitter.com/u0ETxhs9Xb
— إذاعة يو اف ام (@ufmradio) December 6, 2017 وفق”أخبار24ِ”.
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