كشفت العاملة المنزلية التي ظهرت في مقطع فيديو ويحاول رجل اغتصابها والتحرش بها داخل أحد المنازل عن هويتها ومكان الواقعة، لافتةً إلى أنها من الجنسية الفلبينية وتعمل لدى أسرة عربية بالعاصمة الرياض.
وأظهر فيديو جديد نشرته العاملة التي تدعى “لي لي” عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، وهي تنخرط في البكاء داخل غرفة أغلقتها على نفسها من الداخل، فيما تطالبها امرأة “تتحدث العربية” بفتح الباب والخروج من الغرفة، لكن العاملة ترفض تلك النداءات وتواصل البكاء مستنجدة بمتابعيها لإنقاذها.
ونشر حساب فلبيني مختص بالعمالة الفلبينية صورة للعاملة “لي لي” في مكتب الاستقدام فيما يبدو أنه بعد التوصل إليها.
وكان مقطع فیديو متداول قد أثار ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أظھر عاملة تتعرض لمحاولة اغتصاب وتحرش على يد شخص داخل أحد المنازل. وفق”أخبار24″.
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