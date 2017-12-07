كشف الاتحاد العماني لكرة القدم أن منتخبات السعودية والإمارات والبحرين أعلنت انسحابها رسمياً من بطولة خليجي 23، والتي ستستضيفها دولة قطر في الـ22 من ديسمبر الجاري، لكنه أكد أن البطولة ستقام في موعدها رغم ذلك.
وأوضح الاتحاد العماني في بيان له أمس (الأربعاء)، أن البطولة ستقام بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة 5 منتخبات، وهي: “قطر الدولة المستضيفة وعمان والكويت والعراق واليمن”.
وأشار إلى أنه ستجرى قرعة البطولة من جديد يوم الإثنين المقبل على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم. وفق”أخبار24″.
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