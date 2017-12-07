لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب رابعهم أمس (الأربعاء)؛ إثر استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن التدفئة بالفحم في منطقة نجران.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرقها بنجران تعاملت مع بلاغ باحتجاز 4 أشخاص داخل غرفة مغلقة النوافذ وتعرضهم للاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن التدفئة بالفحم.
وأكدت أن الحادث نتج عنه وفاة ثلاثة منهم، فيما نقل الرابع إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج