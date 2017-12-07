فتحت الإدارة العامة للمساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة تحقيقاً في استغلال أحد أئمة المساجد للمسجد الذي يؤم فيه في تناول قضايا سياسية.
وجاء تحقيق الإدارة بعد بلاغ تلقته من بعض المصلين في المسجد، الذين أفادوا بأن الإمام تحدّث للمصلين بعد انقضاء إحدى الصلوات عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وأبدى فرحه بمقتله، وردّد هتافات وتكبيرات داخل المسجد.
وأكد فرع الوزارة بمكة المكرمة أن اللجان المختصة تتولى التحقيق مع إمام المسجد، وسترفع نتائج التحقيق إلى شرطة المنطقة والإمارة، لتتخذا اللازم في ضوء ما تتوصل إليه لجان التحقيق . وفق “أخبار24”.
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