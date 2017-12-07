نفذت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلةً بقسم الموهوبات برنامجًا تدريبيًا بعنوان ) البرنامج الإرشادي للموهوبين ) استهدف البرنامج منسقات الموهوبات في المرحلة الإبتدائية، وذلك لمدة يومين بتاريخ 15 – 16 / 3 / 1439 هـ بمقر مركز الموهوبات نفذته الأستاذة أحلام المطرود والأستاذة غزوى العتيبي , تناول البرنامج تنمية الحس بالمسؤولية وبناء الهدف واتخاذ القرارات الصحيحة حيث من ضمن أهداف البرنامج السعي نحو تحقيق المواطنة الصالحة والإسهام في تقدم وتطوير الوطن ..
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