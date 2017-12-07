نفذت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة بقسم التوعية الإسلامية بتعليم الخرج بنات و برعاية سعادة المساعد للشؤون التعليمية –بنات- أ. سماح آل ذيبان وبحضور رئيسات الأقسام النسائية بالإدارة ورشة عمل بعنوان : ( نلتقي لنرتقي ) وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 / 3 / 1439 هـ وقد استهدفت الورشة قائدات مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالخرج وذلك بمقر قاعة الاجتماعات في مبنى الإشراف التربوي .
بدأت الورشة بكلمة ترحيبة ألقتها رئيسة قسم التوعية الإسلامية أ.زهرة الشدي رحبت فيها بالمساعد للشؤون التعليمية أ. سماح آل ذيبان شاكرة لها رعايتها الكريمة لهذه الورشة كما رحبت برئيسات الأقسام و قائدات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وشكرت لهن حضورهن ثم بينت في كلمتها فضل القرآن الكريم وحفظه وبيان خيرية تعلمه للمعلم والمتعلم مبينة نعمة الله تعالى على هذه البلاد المباركة أن وفقها لخدمة كتاب الله- عز وجل- حيث حرصت منذ نشأتها على ترسيخ القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أبنائها، ومن ذلك تخصيص مدارس خاصة بتحفيظ القرآن الكريم تابعة لوزارة والتعليم ذات أهداف سامية لتخريج جيل حافظ لكتاب الله عز وجل يخدم دينه ووطنه.
كما بينت عظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا كمربيات وقائدات في الميدان في خدمة كتاب الله والسعي لتطوير هذه المدارس المباركة والرقي بمستوى مخرجاتها واختتمت كلمتها بشكرها لسعادة مدير التعليم د. عبد الرحمن العبد الجبار والمساعد للشؤون التعليمية –بنات- أ. سماح آل ذيبان على دعمهما المتواصل ودورهما الفاعل في الرقي بالعملية التربوية والتعليمية على مستوى الإدارة ومن ذلك دعم مشروع تطوير مدارس تحفيظ القرآن الكريم سائلة الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما وأن يجزيهما خيرا .سائلة الله أن يسدد الجميع ويكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح و أن يحفظ هذه البلاد المباركة ويحفظ وولاة أمرنا وعلمائنا ويديم علينا نعمة الأمن والإيمان .
تلا ذلك كلمة المساعدة للشؤون التعليمية أ.سماح آل ذيبان رحبت فيها بالحاضرات شاكرة لقسم التوعية الإسلامية جهودهم في تنظيم هذه الورشة مشيدة بهذه الورشة التي ستخلص بتوصيات لتطوير مدارس تحفيظ القرآن الكريم ترى النور بتكاتف جهود الجميع بإذن الله ، مهنئة قائدات مدارس تحفيظ القرآن الكريم على شرف خدمة كتاب الله حاثتهن على المساهمة بطرح أفكارهن ومقترحاتهن في هذه الورشة لسعي لتحقيقها من خلال الخطة التطويرية لهذه المدارس التي أعدها قسم التوعية الإسلامية .
مؤكدة على تكامل الأدوار في تطوير مدارس تحفيظ القرآن الكريم للبنات على مستوى تعليم الخرج كل فيما يخصه و المساهمة في توفير البيئة المدرسية والتربوية المناسبة لتحقيق أهداف الخطة والوصول إلى ما نصبوا إليه جميعاً في رفع الكفاءة الداخلية للعملية التربوية والتعليمية والرقي بمستوى المخرجات التعليمية لمدارس التحفيظ لإيجاد بيئة تربوية تعليمية فاعلة ومحفزة على التعلم وإعداد جيل حافظ لكتاب الله ومتميز أخلاقيا وعلميا .واختتمت كلمتها بسؤال الله العون والسداد والتوفيق للجميع لكل ما يخدم كتاب الله ومدارس تحفيظ القرآن الكريم .
عقب ذلك تحدثت مشرفة التوعية الإسلامية المكلفة بمشروع تطوير مدارس تحفيظ القرآن الكريم أ. ابتسام الشميمري عن المشروع مبينة رؤيته ورسالته وأهدافه وخطته التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية تربوية قرآنية رائدة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم وفق معايير الجودة والإتقان بما يتناسب مع اللوائح والأنظمة . وبينت في كلمتها أن إدارة التعليم ستساهم بإذن الله في تذليل العقبات أمام هذه المدارس حيث سيقوم قسم التوعية الإسلامية من خلال هذه الورشة وغيرها من إجراءات ، بتشخيص واقع مدارس تحفيظ القرآن الكريم والسعي لتطويرها وتحديد أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها و إيجاد الحلول المناسبة لها بإذن الله والسعي نحو تحقيق أهداف تربوية نتاجها جيل قرآني متمكن يخدم مجتمعه وأمته.
عقبها عرض نموذج مشرق لمدارس تحفيظ القرآن الكريم متمثل في الابتدائية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم بالخرج .
بعد ذلك بدأت ورشة العمل ( نلتقي لنرتقي ) حيث استقبلت رئيسات الأقسام استفسارات قائدات مدارس تحفيظ القرآن الكريم كما نوقشت في الورشة أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها مدارس تحفيظ القرآن الكريم وأهم المقترحات لتطوير العمل في هذه المدارس لتكون بيئة مناسبة تقوم بدورها على الوجه المأمول ثم دونت أهم التوصيات التي خرجت بها الورشة ، وتخلل فقرات الورشة عروض حاسوبية عن فضل القرآن الكريم وتعليمه .
وفي نهاية الورشة تم تسليم قائدات المدارس مشاهد حضور مقدمة من قسم التوعية الإسلامية ، وأعربت رئيسة قسم التوعية الإسلامية عن شكرها وتقديرها لقسم الاشراف التربوي على تعاونهم في توفير المقر وتنظيمه مما كان سببا لإنجاح الورشة سائلة الله للجميع التوفيق والسداد.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة مشروع مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذي يشرف عليه قسم التوعية الإسلامية ..
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