اعتمد سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار تشكيل لجنة لتنفيذ برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد رغبة في تزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من البدء بالعمل في حقل التدريس بمهنية ، وتكون مهام اللجنة كالتالي :
1- وضع خطة متكاملة تستهدف انخراط جميع المعلمين والمعلمات الجدد في برامج التطوير المهني بمشاركة المشرفين والمشرفات والاستفادة مما ورد في تعميم معالي نائب وزير التعليم
2- تقييم الأداء للبرنامج
3- إعداد التقارير الختامية للبرنامج ورفعها للمركز الوطني للتطوير المهني.
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