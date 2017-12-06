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قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إن مؤذن المسجد الحرام، الشيخ نايف بن صالح فيده، تعرض اليوم (الأربعاء)، لجلطة دماغية.
وأكدت الرئاسة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن حالة الشيخ نايف مستقرة الآن، داعيةً له بالشفاء.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج