اختُتمت، اليوم (الأربعاء)، فعاليات تمرين “شهاب 3” المشترك بين قوات الأمن الخاصة ومجموعة الخدمات الخاصة في الجيش الباكستاني، الذي يهدف لرفع درجة الجاهزية لدى الوحدات القتالية والمساندة واكتساب الخبرات، خصوصاً في مكافحة الإرهاب.
وحضر التمرين الختامي مدير عام التدريب بالجيش الباكستاني اللواء الركن محمد حيدر ونائب قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبدالله بن محمد الثمالي وعدد من الضباط والمسؤولين.
وتضمن التمرين تنفيذ فرضيات مكافحة الإرهاب مسنودة بالطائرات والإنزال المظلي واستخدام العربات المدرعة، ووحدة إبطال وإزالة المتفجرات.
كما طُبّقت العديد من التمارين ذات الأغراض المختلفة، مثل القتال داخل المدن وفي المناطق المفتوحة والمناطق الجبلية وباستخدام التكتيكات المختلفة والمتنوعة، وذلك بأحدث التجهيزات والآليات والأسلحة ووحدات الإسناد الناري. وفق”أخبار24″.
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