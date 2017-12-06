نددت العواصم العالمية والعربية والإسلامية، مساء اليوم الأربعاء، بقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك.
– أمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اعتبر القرار الأمريكي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس هو بمثابة تهديد لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
– مصر، أبدت رفضها واستنكارها لقرار الولايات المتحدة، مؤكدةً أنه قرار مخالف للشرعية الدولية ولن يغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس، محذرة في الوقت نفسه لمخاطر هذا القرار على عملية السلام والاستقرار في المنطقة.
– رئيس مجلس الوزراء الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة للقدس هو قرار أحادي الجانب، معربا عن أسفه، ومؤكدا أن وضع القدس يحدده الإسرائيليون والفلسطينيون من خلال المفاوضات.
– الأردن أكدت أن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل خرق للشرعية الدولية والميثاق الأممي.
– وزير خارجية تركيا تشاوش أوغلو، ندّد بإعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بـالقدس عاصمة لإسرائيل، داعيا الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في قرارها الخاطئ (حول القدس) والابتعاد عن الخطوات غير المدروسة.
– الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن القرار يدمر عملية السلام وحل الدولتين.
– باكستان تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قرار أمريكا حول القدس. وفق”أخبار24″.
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